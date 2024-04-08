BAŞKAN GÖKÇE'DEN 2 YENİ ATAMA

CHP'den Derince Belediye Başkanı olarak seçilen ve mazbatasını alan Sertif Gökçe, Zeki Aygün döneminde görev yapan dört başkan yardımcısını görevden almıştı. Gökçe, görevden alınan isimlerin yerine yeni başkan yardımcılarını atadı.
Bu isimlerden birisi, Gökçe'nin yakın çalışma arkadaşı olan ve aynı zamanda Derince ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapmış olan Mehmet Nuri Paşa oldu. Bir diğer başkan yardımcısı ise meclis üyesi Mehmet Turan oldu
MEHMET NURİ PAŞA
MEHMET TURAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.