BAŞKAN GÖKÇE'DEN 2 YENİ ATAMA

CHP'den Derince Belediye Başkanı olarak seçilen ve mazbatasını alan Sertif Gökçe, Zeki Aygün döneminde görev yapan dört başkan yardımcısını görevden almıştı. Gökçe, görevden alınan isimlerin yerine yeni başkan yardımcılarını atadı.

Bu isimlerden birisi, Gökçe'nin yakın çalışma arkadaşı olan ve aynı zamanda Derince ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapmış olan Mehmet Nuri Paşa oldu. Bir diğer başkan yardımcısı ise meclis üyesi Mehmet Turan oldu

MEHMET NURİ PAŞA

MEHMET TURAN