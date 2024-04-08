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BAŞKAN GÖKÇE'DEN 2 YENİ ATAMA

Mazbatasını alarak koltuğuna oturan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, görevden aldığı dört başkan yardımcısının yerine iki yeni ismin atamasını gerçekleştirdi

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BAŞKAN GÖKÇE'DEN 2 YENİ ATAMA
BAŞKAN GÖKÇE'DEN 2 YENİ ATAMA
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CHP'den Derince Belediye Başkanı olarak seçilen ve mazbatasını alan Sertif Gökçe, Zeki Aygün döneminde görev yapan dört başkan yardımcısını görevden almıştı. Gökçe, görevden alınan isimlerin yerine yeni başkan yardımcılarını atadı.

Bu isimlerden birisi, Gökçe'nin yakın çalışma arkadaşı olan ve aynı zamanda Derince ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapmış olan Mehmet Nuri Paşa oldu. Bir diğer başkan yardımcısı ise meclis üyesi Mehmet Turan oldu

MEHMET NURİ PAŞA

BAŞKAN GÖKÇE'DEN 2 YENİ ATAMA

MEHMET TURAN

BAŞKAN GÖKÇE'DEN 2 YENİ ATAMA
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08 Nis 2024 - 15:28 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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