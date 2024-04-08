Kaçak göçmen akınını kesmek için Türkiye tampon olacak

Son dönemde Türkiye üzerinden transit hava yolu imkanlarını kullanarak Orta ve Latin Amerika ülkeleri üzerinden Kuzey Amerika'ya yönelen kaçak göçmen sayısında tespit edilen artış nedeniyle uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul Havalimanı üzerinden transit hava yoluyla Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya giden, bu ülkelerden de ABD ve Kanada'ya kaçak yollarla giren göçmenleri engellemek için 10 ülkenin vatandaşlarına elektronik havalimanı transit vizesi zorunluluğu getirildi.

ARTIK MECBURİ

Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda elektronik havalimanı transit vizesi almaları mecburi oldu.

Havalimanı transit vizesi Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı kapsamında ele alınırken AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki kriterlerden birini de teşkil ediyor.

Türk Hava Yolları (THY), Güney Amerika ülkelerine seyahat edecek yolcular için geçen mart ayında, "uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize gereksinimi gibi genel kuralların dışında bazı ek kontroller uygulanabildiği" uyarısında bulunmuştu.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ

Elektronik transit vizesi, Dışişleri Bakanlığının "evisa.gov.tr" portalından 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla çevrim içi olarak ücretsiz alınabilecek.

Yolcuların elektronik vize alırken kişisel bilgilerini, konaklayacağı adres bilgilerini ve bilet numaralarını doğru girmeleri gerekiyor.

GÜVENLİK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER

Elektronik transit vizesine tabi İstanbul Havalimanı transit yolcularının transit vizelerinin çıktılarını beraberlerinde bulundurmaları da bekleniyor.

Elektronik transit vizesine tabi yolcular, vizelerini İstanbul Havalimanı uluslararası transit yolcu geliş salonunun her iki kanadında bulunan vize noktalarından birinde kontrol ettirdikten sonra güvenlik kontrolünden geçip gidiş katına çıkabilecekler.