08 Nis 2024 - 16:00- Siyaset G:

GERGERLİOĞLU, birçok hasta mağdur diyerek VALİ YAVUZ'A YÜKLENDİ!

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AMATEM ve ÇEMATEM’in açılmasının çok geciktiğini ve bu yüzden birçok hastanın mağdur olduğunu belirten Gergerlioğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a yüklendi.

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GERGERLİOĞLU, birçok hasta mağdur diyerek VALİ YAVUZ'A YÜKLENDİ! mask

Çok büyük iş yapmış gibi birde alkış bekliyorlar

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un açıklamaları üzerine konuşan Gergerlioğlu, “Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz “AMATEM, ÇEMATEM bitti, birileri söylenip duruyordu, bitirdik.” diyor. Allah’tan kork ya! Yıllardır bitirilemeyen, geciken AMATEM ve ÇEMATEM sonunda zor bela bitiyor, bir ton hasta mağdur olmuş, bir ton genç madde bağımlısı olmuş sen diyorsun ki: “İşte bak AMATEM ÇEMATEM açıyoruz bizi alkışlayın.” Utanacağınıza, sıkılacağınıza bizi alkışlayın diyorsunuz, Allah’tan korkun ya! Nasıl bir iştir bunu anlamak mümkün değil. Biz AMATEM, ÇEMATEM’in ne kadar geciktiğini çok iyi biliyoruz. Yıllardır bunu takip ediyoruz söylüyoruz feryat ediyoruz. Birileri söyleniyor denildiğinde ben olduğumu iyi biliyorum ama biz gerçekleri söylüyoruz. Kimseyi kandıramazsınız, biz ne kadar büyük gecikmeler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Konuyu takip ediyoruz ve bir de utanmadan kalkıp çok büyük iş yaptık denilmesine de tahammül edemiyoruz.” şeklinde konuştu.
# DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, büyük, ne kadar

08 Nis 2024 - 16:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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