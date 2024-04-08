GERGERLİOĞLU, birçok hasta mağdur diyerek VALİ YAVUZ'A YÜKLENDİ!

Çok büyük iş yapmış gibi birde alkış bekliyorlar
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un açıklamaları üzerine konuşan Gergerlioğlu, “Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz “AMATEM, ÇEMATEM bitti, birileri söylenip duruyordu, bitirdik.” diyor. Allah’tan kork ya! Yıllardır bitirilemeyen, geciken AMATEM ve ÇEMATEM sonunda zor bela bitiyor, bir ton hasta mağdur olmuş, bir ton genç madde bağımlısı olmuş sen diyorsun ki: “İşte bak AMATEM ÇEMATEM açıyoruz bizi alkışlayın.” Utanacağınıza, sıkılacağınıza bizi alkışlayın diyorsunuz, Allah’tan korkun ya! Nasıl bir iştir bunu anlamak mümkün değil. Biz AMATEM, ÇEMATEM’in ne kadar geciktiğini çok iyi biliyoruz. Yıllardır bunu takip ediyoruz söylüyoruz feryat ediyoruz. Birileri söyleniyor denildiğinde ben olduğumu iyi biliyorum ama biz gerçekleri söylüyoruz. Kimseyi kandıramazsınız, biz ne kadar büyük gecikmeler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Konuyu takip ediyoruz ve bir de utanmadan kalkıp çok büyük iş yaptık denilmesine de tahammül edemiyoruz.” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.