08 Nis 2024 - 16:16- Spor G:

Durul: “Son ana kadar mücadele edeceğiz”

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Çorum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulunurken “Hedeften sapmadıklarını ve son ana kadar mücadele edeceklerini” söyledi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Durul: “Son ana kadar mücadele edeceğiz” mask

“90 DAKİKA BOYUNCA SUSMAYAN TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Başkan Durul maç sonrasında “Hayati bir risk atlatan oyuncumuz Burak Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün (pazar günü) oynadığımız Çorum FK deplasmanında maçın başından sonuna kadar stadyumda hiç susmayan taraftarlarımıza ve ekranları başında yürekleri Kocaelispor için atan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bazen puan kayıpları olabiliyor, ancak yolumuzdan ve hedefimizden sapmadık. Buradan hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağız. İnancımız odur ki, yolun sonu Süper Lig olacaktır. Son ana kadar mücadeleye devam!” ifadelerini kullandı.
# dakika, Kocaelispor, çorum fk

08 Nis 2024 - 16:16 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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