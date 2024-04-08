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Türk Kızılay Karamürsel Şubesi'nden başarılı öğrencilere tablet hediyesi

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi'nce Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'nda sınıflarında başarı gösteren 6 öğrenciye tablet hediye edildi.

Anadolu Ajansı
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Türk Kızılay Karamürsel Şubesi'nden başarılı öğrencilere tablet hediyesi mask

Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Eğitime Erişime Destek Olmak" hedefiyle çalışmalarının sürdüğünü, öğrencilerin sadece derslerine adapte olmaları için eğitime yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bağışçıların eğitim yardımlarına da katkı sağladığını anlatan Alemdar, tablet destekleriyle başarılı, geleceğe yön verecek, eğitimli nesillerin yetişmesine ve Türkiye'nin nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Alemdar, uygulamanın diğer ilkokullarda sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından 3. sınıfta okuyan başarılı 6 öğrenciye tabletleri verildi.
# türkiye

08 Nis 2024 - 16:47 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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