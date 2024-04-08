Türk Kızılay Karamürsel Şubesi'nden başarılı öğrencilere tablet hediyesi

Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Eğitime Erişime Destek Olmak" hedefiyle çalışmalarının sürdüğünü, öğrencilerin sadece derslerine adapte olmaları için eğitime yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.