Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

Tarihi Fevziye Camisi'ndeki programda, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, imam hatip Faruk Çoban ve müezzinler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Programa, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara akide şekeri paketleri ile gül suyu ikram edildi.