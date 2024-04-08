Tarihi Fevziye Camisi'ndeki programda, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, imam hatip Faruk Çoban ve müezzinler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Programa, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara akide şekeri paketleri ile gül suyu ikram edildi.
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Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü de kuruluş yıl dönümü ve hafta kapsamında mevlit programı düzenledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.