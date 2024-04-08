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Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü de kuruluş yıl dönümü ve hafta kapsamında mevlit programı düzenledi.

Anadolu Ajansı
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Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında mask
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
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Tarihi Fevziye Camisi'ndeki programda, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, imam hatip Faruk Çoban ve müezzinler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Programa, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara akide şekeri paketleri ile gül suyu ikram edildi.

Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

08 Nis 2024 - 16:48 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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