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BALIKÇI’DAN KÖRFEZLİ MANAVLARA SEÇİM TEPKİSİ! “MANAVLARI KINIYORUM!”

CHP’de; son olarak yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmesi sonrasında her ne kadar yeniden seçilen mevcut Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e yönelik itham içerek açıklamalar yapılsa da parti içinde büyük bir hesaplaşma süreci başladı. Partide şimdi de seçimin kaybedilmesinin kime mal edileceği konusu gündem oldu. Partinin ilçedeki belediye başkan adayı olan Tayfun Balıkçı’nın ailesine göre suçlu bulundu; ilçedeki Manavlar…

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BALIKÇI’DAN KÖRFEZLİ MANAVLARA SEÇİM TEPKİSİ! “MANAVLARI KINIYORUM!” mask
BALIKÇI’DAN KÖRFEZLİ MANAVLARA SEÇİM TEPKİSİ! “MANAVLARI KINIYORUM!”
BALIKÇI’DAN KÖRFEZLİ MANAVLARA SEÇİM TEPKİSİ! “MANAVLARI KINIYORUM!”
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MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Başkan adayı Tayfun Balıkçı’nın ağabeyi olan; emekli Deniz Albay Ayhan Balıkçı, AKP’nin adayı olan ve seçimleri yeniden kazandığı tescillenen Şener Söğüt’e Manavların yoğunlukta yaşadığı köylerden ve özellikle Yeniyalı Mahallesi’nde büyük desteğin çıkmasına tepki gösterdi.Başkan adayı Tayfun Balıkçı için oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) WhatsApp grubundan tepkisini dile getiren Ayhan Balıkçı, “Köyler manav. Şu hale bak. Kınıyorum. Vallahi pes” diyerek mesajını paylaştı.

BALIKÇI’DAN KÖRFEZLİ MANAVLARA SEÇİM TEPKİSİ! “MANAVLARI KINIYORUM!”

MANAVLAR BALIKÇI’YA TEPKİLİ!

Bu duruma tepki gösteren Manavlar ise CHP’li yöneticilerden Ayhan Balıkçı’ya karşı tepki göstermesini beklerken, bu tepkinin boyutunun ilçedeki Manav derneklerini de kapsadığı belirtildi. Bazı Manav dernek yöneticileri “Acaba bu seçimdeki kararımız yanlış mı oldu?” diyerek durumu sorguladığı öğrenildi.
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08 Nis 2024 - 16:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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