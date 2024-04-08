BALIKÇI’DAN KÖRFEZLİ MANAVLARA SEÇİM TEPKİSİ! “MANAVLARI KINIYORUM!”

MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Başkan adayı Tayfun Balıkçı’nın ağabeyi olan; emekli Deniz Albay Ayhan Balıkçı, AKP’nin adayı olan ve seçimleri yeniden kazandığı tescillenen Şener Söğüt’e Manavların yoğunlukta yaşadığı köylerden ve özellikle Yeniyalı Mahallesi’nde büyük desteğin çıkmasına tepki gösterdi.Başkan adayı Tayfun Balıkçı için oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) WhatsApp grubundan tepkisini dile getiren Ayhan Balıkçı, “Köyler manav. Şu hale bak. Kınıyorum. Vallahi pes” diyerek mesajını paylaştı.

MANAVLAR BALIKÇI’YA TEPKİLİ!

Bu duruma tepki gösteren Manavlar ise CHP’li yöneticilerden Ayhan Balıkçı’ya karşı tepki göstermesini beklerken, bu tepkinin boyutunun ilçedeki Manav derneklerini de kapsadığı belirtildi. Bazı Manav dernek yöneticileri “Acaba bu seçimdeki kararımız yanlış mı oldu?” diyerek durumu sorguladığı öğrenildi.