Yılmaz Vural'ın hayalleri yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 33. Haftasında Menemen FK, 68 Aksarayspor deplasmanına çıktı. Dağılgan Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 0-0 berabere kaldı. Alınan beraberlik sonucunda son 5 haftada 5 galibiyet alan Yılmaz Vural ve öğrencilerinin galibiyet serisi son buldu. Bu sonuç ile beraber İzmir ekibi puanını 58’e çıkararak 5. Sıradaki yerini koruruken en yakın takipçisi İskenderunspor kazanarak aradaki farkı 5 puana indirdi.Menemen FK ve İskenderunspor önümüzdeki hafta karşı karşıya gelecek.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.