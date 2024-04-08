08 Nis 2024 - 17:20- Yaşam G:

Yılmaz Vural'ın hayalleri yıkıldı

Son 5 haftada 5 galibiyet alan Yılmaz Vural'ın serisi son buldu.

Yılmaz Vural'ın hayalleri yıkıldı mask

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 33. Haftasında Menemen FK, 68 Aksarayspor deplasmanına çıktı. Dağılgan Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 0-0 berabere kaldı. Alınan beraberlik sonucunda son 5 haftada 5 galibiyet alan Yılmaz Vural ve öğrencilerinin galibiyet serisi son buldu. Bu sonuç ile beraber İzmir ekibi puanını 58’e çıkararak 5. Sıradaki yerini koruruken en yakın takipçisi İskenderunspor kazanarak aradaki farkı 5 puana indirdi.Menemen FK ve İskenderunspor önümüzdeki hafta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: yeniçağ
# TFF, yılmaz vural, Menemen FK

08 Nis 2024 - 17:20 - Yaşam

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