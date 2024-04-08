Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Örgütü’nün bayramlaşma programı belli oldu. CHP Kocaeli, Ramazan Bayramı’nın ilk günü saat 12.00’de İzmit İlçe Örgütü binası önünde tüm ilçe örgütleri, milletvekilleri, partinin önde gelen isimleri ve emektarlarının katılımıyla halkla kucaklaşacak.
- Siyaset
CHP İzmit birinci gün bayramlaşacak
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe örgütü tarafından organize edilen Ramazan Bayramı Bayramlaşması programının saati belli oldu. CHP İzmit İlçe Teşkilatı bayramın birinci günü saat 12:00'de İzmit İlçe Başkanlığı önünde bayramlaşacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.