AKP, Muharrem Tutuş'u sildi mi?

İFTARA KATILMADI
Geçtiğimiz yerel seçim çalışmalarını neredeyse her gün el ele yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ayrı düştü. Geçtiğimiz gün AKP Kocaeli teşkilatı geleneksel hale getirdiği ve AKP İl Başkanı Şahin Talus ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Ancak iftara AKP’ lı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ ın yoğun çabası üzerine İzmit Belediye Başkan adayı olan Muharrem Tutuş’ un katılmaması dikkatlerden kaçmazken, Tutuş’ un iftara davet edilip edilmediği merak konusu oldu.
İFTARA KATILANLAR
AKP Kocaeli teşkilatları geleneksel hale getirilen teşkilat iftarını yerel seçimden bir hafta sonra Büyükşehir Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan gerçekleştirdi. AKP İl Başkanı Şahin Talus’ un ev sahipliğinde yapılan iftara Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, MKYK üyesi İlyas Şeker, Belediye Başkanları, eski İl Başkanları Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş, Mahmut Civelek, parti emekçileri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli - Hepsi ayni dava dedikleri hep kendi cikarlari ihalelerden vergilerin gittigi yerlere atamalardan ise alimlara kadar askeri okullara polis okullarina alimlara kadar feto feto dedikleri ve diger cemaatler kurumlar hersey tam bagimsi bir kurul tarafindan arastirilmalidir.
İzmitli - Ne yüzle katılacak tutuş cips paketi gibiydi 100/70 hava havasını aldılar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.