AKP, Muharrem Tutuş'u sildi mi?

İFTARA KATILMADI

Geçtiğimiz yerel seçim çalışmalarını neredeyse her gün el ele yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ayrı düştü. Geçtiğimiz gün AKP Kocaeli teşkilatı geleneksel hale getirdiği ve AKP İl Başkanı Şahin Talus ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Ancak iftara AKP’ lı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ ın yoğun çabası üzerine İzmit Belediye Başkan adayı olan Muharrem Tutuş’ un katılmaması dikkatlerden kaçmazken, Tutuş’ un iftara davet edilip edilmediği merak konusu oldu.

İFTARA KATILANLAR

AKP Kocaeli teşkilatları geleneksel hale getirilen teşkilat iftarını yerel seçimden bir hafta sonra Büyükşehir Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan gerçekleştirdi. AKP İl Başkanı Şahin Talus’ un ev sahipliğinde yapılan iftara Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, MKYK üyesi İlyas Şeker, Belediye Başkanları, eski İl Başkanları Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş, Mahmut Civelek, parti emekçileri katıldı.