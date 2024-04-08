08 Nis 2024 - 17:50- Gündem G:

KAÇAK SEÇMEN OLAYI! İZMİT ARPALIK İHSANİYE MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİ TEKRARLANACAK

İzmit Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde kaçak seçmen olayı patlak verdi. İl Seçim Kurulu kararıyla 2 Haziran'da tekrar muhtar seçileceği öğrenildi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
KAÇAK SEÇMEN OLAYI! İZMİT ARPALIK İHSANİYE MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİ TEKRARLANACAK mask
KAÇAK SEÇMEN OLAYI! İZMİT ARPALIK İHSANİYE MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİ TEKRARLANACAK
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120 mahallesi bulunan  İzmit’te seçmen sandığa giderek muhtarlarını seçti. Ancak Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde kaçak seçmenlerin olduğu bildirildi. Bu yüzden İl Seçim Kurulu kararıyla 2 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimine tekrar gidilecek. 

31 Mart 2024 yerel seçiminde Arpalık İhsaniye Mahallesi Muhtarı Hasan Erdöl olmuştu.

KAÇAK SEÇMEN OLAYI! İZMİT ARPALIK İHSANİYE MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİ TEKRARLANACAK
# seçim, 2024

08 Nis 2024 - 17:50 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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