31 Mart 2024 yerel seçiminde Arpalık İhsaniye Mahallesi Muhtarı Hasan Erdöl olmuştu.
08 Nis 2024 - 17:50- Gündem Güncelleme:
KAÇAK SEÇMEN OLAYI! İZMİT ARPALIK İHSANİYE MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİ TEKRARLANACAK
İzmit Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde kaçak seçmen olayı patlak verdi. İl Seçim Kurulu kararıyla 2 Haziran'da tekrar muhtar seçileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.