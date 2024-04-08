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YRP'nin Kocaeli Milletvekili Çorumlu Aşıla memleketinde ortaya çıktı!

YRP'nin Kocaeli Milletvekili Çorumlu Mehmet Aşıla, Kocaelispor'un Çorum maçında ortaya çıktı

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YRP'nin Kocaeli Milletvekili Çorumlu Aşıla memleketinde ortaya çıktı! mask
YRP'nin Kocaeli Milletvekili Çorumlu Aşıla memleketinde ortaya çıktı!
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan aşıla "Çorumfk Kocaeli maçında Kocaelispor başkanı Recep Durul ve Veli kardeşimle beraberiz. Dostluk kazansın." diyerek Kocaelispor maçından fotoğraf paylaştı.

YRP'nin Kocaeli Milletvekili Çorumlu Aşıla memleketinde ortaya çıktı!
# Kocaelispor, medya

08 Nis 2024 - 18:05 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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