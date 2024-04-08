Sosyal medya hesabından paylaşım yapan aşıla "Çorumfk Kocaeli maçında Kocaelispor başkanı Recep Durul ve Veli kardeşimle beraberiz. Dostluk kazansın." diyerek Kocaelispor maçından fotoğraf paylaştı.
- Spor
YRP'nin Kocaeli Milletvekili Çorumlu Aşıla memleketinde ortaya çıktı!
YRP'nin Kocaeli Milletvekili Çorumlu Mehmet Aşıla, Kocaelispor'un Çorum maçında ortaya çıktı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.