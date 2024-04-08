Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için mağazalara akın eden vatandaşlar 41 Burada ve Outlet Center’da yoğun bir kalabalık oluşturdu, mağaza önlerinde uzun kuyruklar göze çarptı. Vatandaşlar, bayramlık kıyafetler ve şeker gibi geleneksel bayram ürünleri için alışveriş yapıyorlar. Bayram alışverişinin ilk günlerinde bile bu kadar yoğun bir talep görülmesi, İzmit'te bayram hazırlıklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Mağazaların ve sokakların bu yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu, hem esnafın hem de vatandaşların bayram heyecanını artırırken, şehirde hareketlilik ve canlılık artıyor.
- Hayatın İçinden
Kocaeli’de vatandaşları bayram telaşı sardı!
Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, ihtiyaçlarını tamamlamak için İzmit’te AVM’lere akın etti. Yoğunluğunun bayramın ilk gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.