- Hayatın İçinden

Kocaeli’de vatandaşları bayram telaşı sardı!

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, ihtiyaçlarını tamamlamak için İzmit’te AVM’lere akın etti. Yoğunluğunun bayramın ilk gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’de vatandaşları bayram telaşı sardı!
Kocaeli’de vatandaşları bayram telaşı sardı!
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Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için mağazalara akın eden vatandaşlar 41 Burada ve Outlet Center’da yoğun bir kalabalık oluşturdu, mağaza önlerinde uzun kuyruklar göze çarptı. Vatandaşlar, bayramlık kıyafetler ve şeker gibi geleneksel bayram ürünleri için alışveriş yapıyorlar. Bayram alışverişinin ilk günlerinde bile bu kadar yoğun bir talep görülmesi, İzmit'te bayram hazırlıklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Mağazaların ve sokakların bu yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu, hem esnafın hem de vatandaşların bayram heyecanını artırırken, şehirde hareketlilik ve canlılık artıyor.
# Ramazan Bayramı, ne kadar

08 Nis 2024 - 18:26 - Hayatın İçinden

Mahreç  Aygün Baş

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