- Gündem

Derince’de bayram temizliği

Derince Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda ve tüm ilçede temizlik ve bakım çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Derince’de bayram temizliği mask
Derince’de bayram temizliği
Derince’de bayram temizliği
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmasında bulundu. Mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenlemesi işlemlerini de yapan Derince Belediyesi ekipleri tarafından özellikle Arefe Günü ve Ramazan Bayramı sürecinde yoğun şekilde gerçekleşecek olan kabristan ziyaretleri için mezarlıkları hazır hale getirildi. Diğer yandan cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin her noktasında parkların bakımı, yeşil alanların ve yolların temizliği de ekipler tarafından yapılarak bayram hazırlıkları tamamlandı.

08 Nis 2024 - 19:06 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.603.265 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL