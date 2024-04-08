Derince Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmasında bulundu. Mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenlemesi işlemlerini de yapan Derince Belediyesi ekipleri tarafından özellikle Arefe Günü ve Ramazan Bayramı sürecinde yoğun şekilde gerçekleşecek olan kabristan ziyaretleri için mezarlıkları hazır hale getirildi. Diğer yandan cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin her noktasında parkların bakımı, yeşil alanların ve yolların temizliği de ekipler tarafından yapılarak bayram hazırlıkları tamamlandı.
- Gündem
Derince’de bayram temizliği
Derince Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda ve tüm ilçede temizlik ve bakım çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.