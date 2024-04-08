Kocaeli’de memurların mesai saati değişti

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilimizde görevli memurların mesai saatiyle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:" 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri 15.04. 2024 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır."
MESAİ SAATLERİ
SABAH
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLEDEN SONRA
08.30/12.30
12.30/13.30
13.30/17.30
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Verimli calissalar keske. Kritik noktalar harici heryer ozellestirilsin. Ozelde en az 5 sene calismayan kamuya alinmasin. 2 kisinin yapacagi ise 11 kisi alirlar o isi kimse yapmaz taserona verirler taseronda 1 kisi yapar aradada birileri komisyonunu alir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.