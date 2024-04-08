TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle; Boluspor ve Eyüpspor da 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi. Kocaelispor, Çorum FK müsabakasında 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle kurula gönderildi.Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in Manisa FK müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
- Spor
Kocaelispor yine PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor ve Eyüpspor ile Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.