Borç şampiyonu Büyükşehir zirveden ne zaman inecek?

Yıllardır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en borçlu belediyeler arasında zirvede.

Bu durum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu döneminde de böyleydi, sonrasında göreve gelen Tahir Büyükakın döneminde de böyle.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Hazine’ye en borçlu belediyeler listesinde AKP’li belediyeler açık ara önde bulunuyor. Sözcü’deki haberi birlikte okuyalım,

BÜYÜKŞEHİR ZİRVEDE

“Ülke genelindeki 30 belediye ve belediye şirketinin toplam 10 milyar 524 milyon liralık Hazine borcunun, 5 milyar 988 milyon lirayla en büyük kısmı AKP’li belediyelerin üzerinde yer alıyor. Borçlu belediyeler arasındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 2 milyar 103 milyon lira ile zirvede bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın en son açıkladığı borçlu belediyeler listesine göre, 30 belediyeden 14’ü AKP’li belediye ve belediye şirketlerinden oluşuyor.

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Hazine’ye borcu olan AKP’li belediyeler arasında Kocaeli’nin ardından ikinci sırada 1 milyar 64 milyon liralık borçla Samsun Büyükşehir Belediyesi, üçüncü sırada da 597 milyon lira ile Bursa Büyükşehir Belediyesi yer alıyor ”

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi borcunun Yuvacık Barajı’ndan kaynaklandığı söyleniyor. Tamam da Yuvacık Barajı’nın işletmeciliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne geçeli yıllar oldu. Yıllardır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediye sıralamasında zirvede. Bakalım Kocaeli Büyükşehir belediyesi zirveden ne zaman inecek?