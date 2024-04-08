HALİM BAYAR, EMEKLİ OLDU, KÖRFEZİM’E MÜDÜR OLDU

Kocaeli’nin başarılı eğitimci ve idarecilerinden olan Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi Müdürü Halim Bayar; emekli oldu, Körfezim Okulu Bünyesinde kurulacak olan Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’nin müdürü oldu. Körfez’in sevilen müdürlerinden olan; geniş bir çevresi bulunan, gittiği her bir yerde başarılı çalışmalara imza atan Halim Bayar’ın ayrılışı; okul velileri tarafından üzüntüyle karşılandı. 33 yıllık eğitimcilik hayatının 30 yılını müdür olarak geçiren Halim Bayar; eğitim camiasının önde gelen başarılı eğitimci ve idarecilerinden biri olarak gösteriliyordu. Halim Bayar; ayrılışı ve yeni vazifesi ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte O açıklama:

DEVLET HİZMETİNDE OTUZ ÜÇ YIL

Kıymetli gönül dostlarım değerli arkadaşlarım

1990 Kasım ayında yedek Subay olarak başladığım ve 1992 Eylül ayında öğretmen olarak büyük onur şeref ve gururla bugüne kadar yerine getirdiğim devlet memurluğu görevim, hür iradem ve kendi isteğim ile bugün sona ermiştir.

Görev süremiz içinde bayrak Vatan, devlet ve millet sevgisiyle yetiştirmeye çalıştığımız öğrencilerimizi aynı zamanda akademik olarak da en iyi şekilde donatmaya gayret ettim.

30 yıl boyunca ilimiz ve ilçemizde okul müdürlüğü ve diğer yöneticilik görevlerini bitmeyen bir heyecan ve keyifle yerine getirmeye çalıştım.

Karşılaştığımız her zorluk ve haksızlık bize tekrar güç verdi.

Yarımca Atatürk Lisesi Müdürlüğü

Yarımca Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi kurucu ve kurum Müdürlüğü

Hereke Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Oruç Reis Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulundum.

Ayrıca ilçemizin ilk imam hatip Lisesi olan çok programlı lisede müdür Başyardımcılığı ve diğer okullarda müdür yardımcılığı görevlerini yerine getirdim.

Verilen her görevi millet ve devlet aşkıyla yapmaya gayret ettim.

Bundan sonraki yöneticilik görevime ilimizin ve ilçemizin güzide okullarından kurumsal yapısıyla güçlü akademik başarılarıyla kendini ülkemize ispatlamış ve ilimizin gururu olmuş Özel Körfezim Eğitim kurumlarında 2024 2025 ders yılı itibarıyla açılacak olan Fen ve Anadolu Lisesi kurucu müdürlüğü ve okul müdürlüğü Görevine yakın bir zamanda başlayacağım.

Hedef ve amacımız ilçe, il ve ülke genelinde; güçlü ve deneyimli öğretmen kadrosuyla birlikte ve liderliğimizde akademik başarılarıyla kendini ispatlamış bir okul haline gelmektir.

33 yıllık mesleki deneyimimiz, bilgimiz, donanımımız ve tecrübemiz heyecan ve keyifle burada da devam edecektir.

Biliyor ve inanıyorum ki en kusa sürede￼ Özel Körfezim Fen ve Anadolu Lisesi en çok tercih edilen ve en başarılı kurum ve okul haline gelecektir.

İl ve ilçemiz ilçemize başarılı bir okul kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu hep beraber yasayacağız!

Deneyimli öğretmen kadrosu ve yöneticileri tabii ki kurucuları olarak buna gönülden inanıyoruz.

Allah yar ve yardımcımız olsun!

Ayrıca Oruç Reis Anadolu Lisesi’nde beraber çalışmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarıma selamlarımı iletiyor, kendilerine başarılar diliyorum.