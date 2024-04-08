Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vefat eden Büyükgöz'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirildi.Başkan Zinnur Büyükgöz ve aile yakınları, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.Büyükgöz'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
- Asayiş
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.