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Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz toprağa verildi.

Anadolu Ajansı
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Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı mask
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Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vefat eden Büyükgöz'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirildi.Başkan Zinnur Büyükgöz ve aile yakınları, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.Büyükgöz'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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08 Nis 2024 - 20:29 AA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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