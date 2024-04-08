Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vefat eden Büyükgöz'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirildi.Başkan Zinnur Büyükgöz ve aile yakınları, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.Büyükgöz'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.