Tam güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bugün (8 Nisan) gerçekleşecek nadir bir gökyüzü olayı olan "tam güneş tutulması", gözlemciler için heyecan verici bir deneyim vaat ediyor. Bu nadir olay oldukça geniş bir coğrafyada gözlemlenecek.

Tam güneş tutulması, Güney Pasifik Okyanusu üzerinde başlayacak ve ABD'nin 13 eyaletinden geçecek.



Meksika’nın Pasifik kıyıları, 8 Nisan günü saat 11:07'de (T.S.İ 21:00 suları) bu görsel şölenin ilk şahidi olacak.

Tam güneş tutulması boyunca ay çok küçük olacağından, Güneş’in diskini tamamen kapatamayacak. Bunun yerine sadece merkezi örterek, kenarlarda bir ateş çemberi bırakacak.

En uzun hali 4 dakika 48 saniye sürecek olan gökyüzündeki bu ateş çemberi, en iyi Amerika kıtasından görülebilecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN GÖRÜLECEK?

NASA'ya göre, tutulma yolu Meksika'dan başlayarak, ABD'nin Teksas eyaletinden girip, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvanya, New York, Vermont, New Hampshire ve Maine eyaletlerinden geçecek.

Tutulma, Kanada'nın Güney Ontario eyaletine girdikten sonra Quebec, New Brunswick, Prens Edward Adası ve Cape Breton üzerinden geçerek Newfoundland'da sona erecek.

Tam bir tutulma görmek istiyorsanız, 8 Nisan 2024 günü DSİ 14:10’da Meksika’nın Mazatlan şehrine gitmeniz gerek. Burası, Güneş’in gölgede kaybolduğunu gören ilk şehir olacak.

Tam tutulma güzergahı sonrasında Dallas ve Indianapolis’ten Kanada’daki Montreal, New Brunswick ve Newfoundland şehrine doğru yay yapacak.

Tüm bu kesin detayları ve daha fazlasını bilmemizin sebebi, Ay’ın ve Güneş’in belli bir zamanda gökyüzünde nerede olacağını biliyor olmamız.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girmesiyle oluşurken, tam güneş tutulmaları sırasında Ay, Güneş'in tüm ışığını bloke eder.

Tam tutulma ortalama her 18 ayda bir, Ay'ın karanlık siluetinin Güneş'in yoğun parlak ışığını tamamen kapatarak çok daha sönük olan güneş koronasının görünmesini sağlamasıyla meydana gelir. Herhangi bir tutulma sırasında, bütünlük en iyi ihtimalle Dünya yüzeyinde sadece dar bir alanda gerçekleşir. Bu dar yola "bütünlük yolu" denir.

Kullanıcılar özellikle İstanbul'da tam güneş tutulması izlenebilecek mi, şayet öyleyse ne zaman izlenecek sorusunu sormakta?

İşte, sorunuzun yanıtı:

2024 TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

8 Nisan 2024'te gerçekleşecek olan tam güneş tutulması, Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Bu tutulma özellikle Kuzey Amerika kıtasında gözlemlenebilecek ve Türkiye için herhangi bir halkalı tutulma da beklenmiyor.

Bu durum, güneş tutulmalarının coğrafi konumlarına ve Ay'ın Dünya ile Güneş arasında geçişinin yol açtığı gölgelenme bölgelerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

TÜRKİYE'DEN TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN İZLENECEK?

Türkiye'de izlenebilecek bir sonraki önemli güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek ve "parçalı güneş tutulması" olacak.

Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki tam güneş tutulması ise 2060 yılında gerçekleşecek.

Tam güneş tutulmaları nadir gök olaylarıdır ve belirli bir coğrafi konumdan gözlemlemek için uzun süre beklemek gerekebilir.

Bu nedenle, 2060'taki tam güneş tutulması Türkiye için özel bir gözlem fırsatı sunacaktır.

TÜRKİYE'DEN İZLENMİŞ TAM GÜNEŞ TUTULMALARI

Son 100 yıl içinde Türkiye'den gözlemlenen tam güneş tutulmaları şu şekildedir:

- 29 Mart 2006 tarihinde Türkiye'de bir tam güneş tutulması yaşandı.

- 11 Ağustos 1999 tarihinde bir diğer tam güneş tutulması gerçekleşti ve Türkiye'den gözlemlenebildi.

- Ayrıca, 1911'de ve 1912'de Türkiye'de gözlemlenen tam güneş tutulmaları da kayıtlarda bulunuyor

İzleyicilerin, bu kozmik olayı izlemek için özel olarak hazırlanmış güvenli gözlükleri kullanmaları veya Güneş'i gözlemek için özel olarak yapılmış dürbünleri kullanmaları önerilir.