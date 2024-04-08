İzmit Belediyesi halk için merdiven yaptı, Şehir Hastanesi yıktı! 

İzmit Belediyesi’nin, Tavşantepe sakinlerinin talebi üzerine bağlantı yolunda yaptığı merdivenler, Şehir Hastanesi tarafından kaldırıldı. Bölge halkının kasti olarak mağdur edilmesine yol açan bu olay sonrası İzmit Belediyesi, iskan ruhsatı bulunmayan Şehir Hastanesi konusunda hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

TEK GEÇİŞ GÜZERGAHINI KALDIRDILAR

İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek için Şehir Hastanesi yoluna modern, güneş enerjili aydınlatma sistemi kurmuş ve eski merdiveni yenilemişti. Ancak, Kocaeli Şehir Hastanesi yönetimi yazılı bilgilendirilmesine rağmen, yenilenen merdiveni tek geçiş güzergahı olmasına rağmen keserek kaldırdı.

HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ

İzmit Belediyesi konuyla ilgili olarak, "Bizler, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek için durmadan çalışırken, hastane yönetiminin tahammülsüz tepkisinden doğan bu saldırgan eylemini asla kabul edemeyiz.İzmit Belediyesi olarak; halen daha iskan ruhsatı bulunmayan Kocaeli Şehir Hastanesi konusunda, tüm hukuki yollar dahil olmak üzere; vatandaşlarımızın haklarını korumak ve şehrimizin huzurunu sağlamak için gereken her türlü adımı atacağız" açıklamasını yaptı.