İzmit Belediyesi halk için merdiven yaptı, Şehir Hastanesi yıktı! 

İzmit Belediyesi’nin, Tavşantepe sakinlerinin talebi üzerine bağlantı yolunda yaptığı merdivenler, Şehir Hastanesi tarafından kaldırıldı. Bölge halkının kasti olarak mağdur edilmesine yol açan bu olay sonrası İzmit Belediyesi, iskan ruhsatı bulunmayan Şehir Hastanesi konusunda hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
TEK GEÇİŞ GÜZERGAHINI KALDIRDILAR
İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek için Şehir Hastanesi yoluna modern, güneş enerjili aydınlatma sistemi kurmuş ve eski merdiveni yenilemişti. Ancak, Kocaeli Şehir Hastanesi yönetimi yazılı bilgilendirilmesine rağmen, yenilenen merdiveni tek geçiş güzergahı olmasına rağmen keserek kaldırdı.
HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ
İzmit Belediyesi konuyla ilgili olarak, "Bizler, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek için durmadan çalışırken, hastane yönetiminin tahammülsüz tepkisinden doğan bu saldırgan eylemini asla kabul edemeyiz.İzmit Belediyesi olarak; halen daha iskan ruhsatı bulunmayan Kocaeli Şehir Hastanesi konusunda, tüm hukuki yollar dahil olmak üzere; vatandaşlarımızın haklarını korumak ve şehrimizin huzurunu sağlamak için gereken her türlü adımı atacağız" açıklamasını yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli - Şehir hastanesi kaçak şuanda iskansız mühürleyin kapatın
Emekli - - çamurlular hatayda adanada hastane yaptık dedikleri deprem konteynırı yapıp dev eser gibi gösterdikleri gibi yine o tür çamurluk peşindeler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.