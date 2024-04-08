CHP lideri Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP Genel Merkezi, CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği belirtilen açıklamada dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.
DURUMU İYİ
Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.