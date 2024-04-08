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CHP lideri Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Anadolu Ajansı
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CHP lideri Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama mask

CHP Genel Merkezi,  CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği belirtilen açıklamada dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi. 

DURUMU İYİ

Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.
# CHP lideri Özgür Özel, chp, sağlık

08 Nis 2024 - 22:02 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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