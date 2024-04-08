Tarikattan kovulan Cübbeli Ahmet'ten zehir zemberek açıklama

Kamuoyunda “ Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda AKP’ye ve Cumhur İttifakı’na desteğini ifade ederken diğer partilere oy vermenin caiz olmadığını öne sürmüştü. Cübbeli bununla da yetinmeyerek kovulduğu İsmailağa Tarikatı’nın Cumhur İttifakı’na açıktan destek vermediğini iddia ederek tarikata FETÖ’cülerin sızdığını açıklamıştı.

SES KAYDI YAYIMLANDI

Cübbeli Ahmet, konuyla ilgili YouTube kanalından tarikatın önde gelen isimlerinden Seyfettin İnanç’ın tarikat üyelerine yönelik olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayımladı. Söz konusu ses kaydında İnanç’ın yerel seçimlerde hiçbir partiye açık destek vermedikleri anlaşılırken genel seçimlerde de ‘beka sorunu’ olduğu için Cumhur İttifakı’nı desteklediği vurgulanıyor.



Bu açıklamaları da değerlendiren Cübbeli, 2019’daki yerel seçimlerde İsmailağacıların o dönemin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ı desteklediğini anımsatarak İnanç’ı yalanladı.

İsmailağa yöneticilerinin Cumhur İttifakı’nın yerel seçimleri kaybedeceğinin ‘tüyosunu almış olabileceğini’ vurgulayarak destek açıklaması yapılmamasını bu konuyla ilişkilendirdi. Cübbeli Ahmet, “Biz kaybedeceğimizi de bilsek, Hakk’ın yanında duracağız yani batılın yanına gidilmez ki... Ne din kalıyor ne vatan kalıyor ne iman...” sözlerini sarf etti.

“OYUMUZ BİNALİ YILDIRIM’A”

Seyfettin İnanç yalan olduğunu öne sürse de 2019 yılında yerel seçimlere kısa süre kala İsmailağa Tarikatı tarafından yayımlanan açıklamada Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek şu sözlerle açıklanmıştı:

“Cumhur ittifakı İBB başkan adayı Binali Yıldırım'a

Oyumuzu, vermemiz gerektiği inancındayız. Rabbim muvaffak eylesin. Âmin.

Ak Parti ve MHP'ye ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri oy verme konusunda yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler: "Ders olsun, şefkat tokadı olsun diye, bu sefer oy vermeyeceğiz" diyorlar. Bu, kesinlikle doğru değildir.

Çünkü biz Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım tamamen artıdır. Hiç eksisi yoktur demiyoruz. Fakat her iki aday ve partilerinin, arkalarındaki ittifaklarının her yönüyle eksi ve artılarını göz önüne getirdiğimizde Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım'ın eksilerinin daha az, artılarının daha fazla olduğu gerçeği, hakikatı açık ve net bir şekilde görülecektir”

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞTÜLER

Ayrıca 31 Mart 2024 yerel seçimlerine saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’la birlikte İsmailağa Tarikatı yöneticilerini ziyaret etmiş, bu ziyaret de tarikatın resmi sosyal medya hesaplarından bildirilmişti.

Kaynak: cumhuriyet