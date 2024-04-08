TFF, seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağını resmen duyurdu

18 TEMMUZ'DA SEÇİME GİDİYORLAR

Federasyondan yapılan açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Önceki gün Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." demişti.