YSK’nın bu kararı ile seçimleri Cumhur İttifakı’nın adayı olan mevcut belediye başkanı Şener Söğüt’ün kazanması kesinleşmiş oldu. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şener Söğüt, “Körfez için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu, aldığı karar ile Körfezli hemşehrilerimizin sandığa yansıyan iradesini onayladı.Hayırlı olsun Körfez’im” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Söğüt, 9 Nisan Salı günü(yarın) saat 12.00'da mazbatasını alacak.
08 Nis 2024 - 23:03- Siyaset Güncelleme:
Şener Söğüt mazbatasını alıyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün yapmış olduğu itirazlar nedeniyle Körfez’deki seçim süreci henüz tamamlanmamıştı. İlçe ve İl Seçim Kurulu’nun ardından son olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP’nin itirazını reddetmesi sonrasında Körfez ilçesindeki süreç de tamamlanmış oldu. Yeniden Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt'ün mazbatasını alacağı tarih belli oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.