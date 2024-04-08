Şener Söğüt mazbatasını alıyor

YSK’nın bu kararı ile seçimleri Cumhur İttifakı’nın adayı olan mevcut belediye başkanı Şener Söğüt’ün kazanması kesinleşmiş oldu. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şener Söğüt, “Körfez için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu, aldığı karar ile Körfezli hemşehrilerimizin sandığa yansıyan iradesini onayladı.Hayırlı olsun Körfez’im” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Söğüt, 9 Nisan Salı günü(yarın) saat 12.00'da mazbatasını alacak.