Cumali Durmuş tarafını seçti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamış ve bunun üzerine İYİ Parti'de 4 aday çıkmıştı. Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından İyi Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş'tan geldi. Durmuş, genel kurulda İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyeceğini dile getirdi

ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Durmuş açıklamasında "İYİ Partimizin kurulduğu ilk günden bugüne her türlü zorbalığa ve zorluğa karşı dik durmuş, Türk Milletinin bölünmez bütünlüğü gayesiyle mücadele etmiş, bıkmadan, yorulmadan il il, ilçe ilçe ve köy köy gezerek Milletinin dertlerine çare bulmak adına çaba sarfetmiş bir Liderdir Sn. Meral AKŞENER. İYİ Parti Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral AKŞENER Hanımefendi’nin bugün almış olduğu kararı saygıyla karşılıyor, TÜRK Milletinin huzur ve refahı için bugüne kadar yapmış olduğu mücadeleden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

OLUMLU KARŞILIYORUM

Genel Başkanımız Sn. Meral AKŞENER’in açıklamları sonrasında yol arkadaşım, İYİ Parti Grup Başkanvekilimiz Sn. Müsavat DERVİŞOĞLU’nun Genel Başkanlığa aday olduğu yönündeki açıklamasını olumlu karşılıyorum. Kıymetli dostumun Milletimizin bekasını önceleyerek; Tek Devlet değil TÜRK Devleti, Tek Vatan değil TÜRK Vatanı, Tek Bayrak değil TÜRK Bayrağı diyerek vatanına koşulsuz hizmet edeceğine inancım tamdır.

ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

Bu doğrultuda şahsım olarakta 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan İYİ Parti Olağanüstü Kurultayımızda TÜRK siyasi sahnesinde yeni bir rol model olacağına inandığım, Memleket ve Millet meselelerini ön planda tutacağını bildiğim, Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ’in izinden gideceğine emin olduğum dostum, dava arkadaşım İYİ Parti Grup Başkanvekilimiz Müsavat DERVİŞOĞLU’nu destekleme kararı almış bulunmaktayım. Almış olduğum bu kararın önce ülkemize ve yüce TÜRK Milletimize sonrasında ise partimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."