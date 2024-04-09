İYİ PARTİ’DE KURULTAY ÖNCESİ ŞOK KARAR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele hazırım” ifadeleri kullanırken memleketin iyiliği için aday olmayacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası İYİ Parti’de yeni genel başkanın kim olacağı merak edilmeye başladı.

ÜÇ İSİM ADAY OLDU

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Gelişmelere kayıtsız kalıp sorumluluktan kaçamam” ifadelerini kullanarak aday olacağını duyurdu. Dervişoğlu’nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da adaylığını ila etti. Ayrıca Ayrıca Mehmet Tolga Akalın da daha önce aday olduğunu açıklamıştı.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HER ŞEY NETLEŞİR”

Bu arada yaşanan gelişmelerin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur ise şöyle konuştu: “Sayın genel başkanımız zaten seçim öncesinde de sorumluluğu alacağını söylemişti. Ve öyle de davrandı. Ancak şu iyi idrak edilmeli; Meral Hanım daha önceki hiçbir kurultayda aday olmadı, hep yetkili birimler tarafından aday gösterildi. O yüzden şimdi önümüze bakalım. Genel başkan adaylarımızın tamamı değerli isimler. Ancak bayramdan sonra her şey daha da netleşir.”