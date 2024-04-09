İYİ PARTİ’DE KURULTAY ÖNCESİ ŞOK KARAR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele hazırım” ifadeleri kullanırken memleketin iyiliği için aday olmayacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası İYİ Parti’de yeni genel başkanın kim olacağı merak edilmeye başladı.
ÜÇ İSİM ADAY OLDU
Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Gelişmelere kayıtsız kalıp sorumluluktan kaçamam” ifadelerini kullanarak aday olacağını duyurdu. Dervişoğlu’nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da adaylığını ila etti. Ayrıca Ayrıca Mehmet Tolga Akalın da daha önce aday olduğunu açıklamıştı.
“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HER ŞEY NETLEŞİR”
Bu arada yaşanan gelişmelerin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur ise şöyle konuştu: “Sayın genel başkanımız zaten seçim öncesinde de sorumluluğu alacağını söylemişti. Ve öyle de davrandı. Ancak şu iyi idrak edilmeli; Meral Hanım daha önceki hiçbir kurultayda aday olmadı, hep yetkili birimler tarafından aday gösterildi. O yüzden şimdi önümüze bakalım. Genel başkan adaylarımızın tamamı değerli isimler. Ancak bayramdan sonra her şey daha da netleşir.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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H. Yılman (stratejist) - Bendenizine gelen çok kuvvetli istihbari bilgilere göre daha önceki bir çok analiz çalışmamda da ifade ettiğim gibi; iç' te ve Küresel bazda önemli ani olay ile gelişmeler olmaz ise; İyi Partinin başına Turhan ÇÖMEZİ getirtecekler ve getirecekler diye ön görmekteyim. Bakalım kim haklı çıkacak..?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.