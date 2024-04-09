Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de 9-10-11 Nisan günleri yağış olacak mı? Sıcaklık ne kadar olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de bugün(9 Nisan) hava sıcaklığı en düşük 9 en yüksek 23 derece olacak. Hava sıcaklığının hafta boyunca 20 civarında olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:
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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?
Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.