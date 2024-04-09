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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı?

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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?
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Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de 9-10-11 Nisan günleri yağış olacak mı? Sıcaklık ne kadar olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de bugün(9 Nisan)  hava sıcaklığı en düşük 9 en yüksek 23 derece olacak. Hava sıcaklığının hafta boyunca 20 civarında olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

# Ramazan Bayramı, yüksek, ne kadar, Hava durumu

09 Nis 2024 - 08:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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