Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de 9-10-11 Nisan günleri yağış olacak mı? Sıcaklık ne kadar olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de bugün(9 Nisan) hava sıcaklığı en düşük 9 en yüksek 23 derece olacak. Hava sıcaklığının hafta boyunca 20 civarında olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: