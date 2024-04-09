Trendyol 1. Lig: Göztepe: 3 - Erzurumspor FK: 0

Maçtan dakikalar

1. dakikada Ogün’ün sağ çaprazdan pasında Romulo kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

41. dakikada Eren’in sağ kenardan çevirdiği pasta, Furkan ön direkte topa dokundu ancak kaleyi tutturamadı.

53. dakikada Celil sağdan rakibini geçip ortasını açtı, Messaoudi kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

71. dakikada Yalçın’ın savunma arkasına attığı topla sağ çaprazda buluşan Romulo, uzak köşeye şutunu atarak topu filelere gönderdi. 2-0

76. dakikada Dennis, ceza sahası dışında şutunu çekti ve savunmaya çarpan top kaleciyi şaşırtarak ağlarla buluştu. 3-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar

Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton (Lasse Nielsen dk. 90), Ümit Akdağ, Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 75), Dennis, Celil Yüksel (Atınç Nukan dk. 85), Billel Messaoudi (Ramon-Pascal Lundqvist dk. 75), Romulo (Kenneth Mamah dk. 90)

Yedekler: Arda Özçimen, Ensar Aksakal, Doğan Erdoğan, Turgay Gemicibaşı, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak (Özgür Sert dk. 24), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Muhammed Emin Yavaş dk. 82), Sefa Akgün (Mikhael Rosheuvel dk. 72), Furkan Özhan, Estrela, Eren Tozlu, Celal Hanalp

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Alperen Karaca, Alican Özfesli, Herolind Shala, Mustafa Gürkan Varlık, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Romulo (dk. 1 ve 71) Dennis (dk. 76) (Göztepe)

Kırmızı kart: Celal Hanalp (dk. 59) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Romulo, Tarkan Serbest (Göztepe), Furkan Özhan (Erzurumspor FK)