- Yaşam

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket mask

Al Hilal ile Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Hilal 2-1 kazanırken Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kartı maça damga vurdu.

Karşılaşmada Jorge Jesus'un hocalığını yaptığı Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Salim ed-Devseri ile 72. dakikada Malcom kaydetti. Al Nassr'ın tek golü ise 90+9. dakikada Sadio Mane'den geldi. Bu sonuçla Al Nassr kupadan elenirken Al Hilal, finalde Al İttihad'ın rakibi oldu. Öte yandan Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde etti ve peş peşe kazanma rekorlarını geliştirdiler

RONALDO'DAN OLAY HAREKET

Maçın 86. dakikasında ise Al Nassr'da Cristiano Ronaldo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart sonrası çok sinirlenen Ronaldo, hakeme yumruğunu kaldırdı. Sahayı terk ederken alkışlayarak hakemi protesto eden Ronaldo, tribünlere de hakemi işaret etti.İşte o anlar:

09 Nis 2024 - 09:01 - Yaşam

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