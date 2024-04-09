Kocaeli'nin en eski sülalelerinden Selimoğulları iftar programında buluştu.SELİMOĞLU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'nin organize ettiği Derbent Düğün Salonu'nda toplanan üyeler iftar programında katılım sağladı.Yaklaşık 300 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen programda aileleler hasret giderdi.
YÖNETİM TAM GAZ
Dernek başkanı Erdem Sevil iftar programını organize eden Bedirhan Sevil'e, iftar programının masraflarını üstlenen yönetim kurulu üyeleri Seçkin Sevil, Abdulsamet Sevil, Ömer Emir Sevil, Kerem Sevil, Safa Sevil ve Hayati Mert Sevil'e teşekkürlerini iletti.
BAŞKANDAN TEŞEKKÜR
Dernek üyelerinin yüksek katılım sağladığı iftar programına il dışında olan ve iş sebebi ile katılamayan üyelere de selam yollandı... Katılım sağlayan ve sağlayamayan üyelere teşekkürlerini ileten Başkan Erdem Sevil'e önümüzdeki aylarda dernek faaliyetlerinin giderek artacağını vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.