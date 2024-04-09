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Selimoğulları iftar programında buluştu

Kocaeli'nin en eski sülalelerinden Selimoğulları iftar programında buluştu.SELİMOĞLU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'nin organize ettiği Derbent Düğü...

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Selimoğulları iftar programında buluştu
Selimoğulları iftar programında buluştu
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Kocaeli'nin en eski sülalelerinden Selimoğulları iftar programında buluştu.SELİMOĞLU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'nin organize ettiği Derbent Düğün Salonu'nda toplanan üyeler iftar programında katılım sağladı.Yaklaşık 300 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen programda aileleler hasret giderdi.

YÖNETİM TAM GAZ

Dernek başkanı Erdem Sevil iftar programını organize eden Bedirhan Sevil'e, iftar programının masraflarını üstlenen yönetim kurulu üyeleri Seçkin Sevil, Abdulsamet Sevil, Ömer Emir Sevil, Kerem Sevil, Safa Sevil ve Hayati Mert Sevil'e teşekkürlerini iletti.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Dernek üyelerinin yüksek katılım sağladığı iftar programına il dışında olan ve iş sebebi ile katılamayan üyelere de selam yollandı... Katılım sağlayan ve sağlayamayan üyelere teşekkürlerini ileten Başkan Erdem Sevil'e önümüzdeki aylarda dernek faaliyetlerinin giderek artacağını vurguladı.

Selimoğulları iftar programında buluştu

Selimoğulları iftar programında buluştu

# Selimoğulları, yüksek

09 Nis 2024 - 09:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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