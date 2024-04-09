İsrail ile ticarette 54 ürüne kısıtlama geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır.
"Açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır"
Gazze Şeridi'nde hayata tutunmaya çalışan Filistin halkı, çağımızda benzeri görülmemiş biçimde açlıkla ve her türlü yoklukla mücadele etmekte, en temel gida maddelerine, tibbi yardım ve malzemeye ulaşmaları İsrail tarafından İsrail engellenmektedir. Açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır.
Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, önce kalıcı ateşkes ve diplomatik çözüm arayışlarının hakim olması ve Gazze'nin yeniden imarı için, gerek taraflar nezdinde, gerekse uluslararası arenada ve İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde yapmıştır.
Türkiye, İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Gazze'ye ve Gazze halkının yardımına koşarak, başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırmış ve bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri konumunda olmuştur.
Bununla beraber, İsrail, uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam etmekte, uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ve kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saymaktadır.
"Adalet Divanı'nın hiçbir kararı maalesef uygulanmamıştır"
İsrail bugüne kadar uluslararası hukukun ve düzenin temel yapıtaşları olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bu yönde almış oldukları hiçbir kararı maalesef uygulamamıştır.
Bu kapsamda,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2728, 2720 ve 2712 sayılı kararları,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ES-10/21 ve ES-10/22 sayılı kararları,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin A/HRC55/L.30 sayılı kararı,
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhinde soykırım sözleşmesini ihlal iddiasıyla açılan dava kapsamında aldığı 26 Ocak ve 28 Mart 2024 tarihli ihtiyati tedbir kararları,
İsrail'e çok açık biçimde ateşkese varması ve BM ile tam işbirliği içinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere tüm temel insani yardımların kesintisiz şekilde sağlanmasına izin vermesi yükümlülüğü getirmiştir.
Özellikle BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın söz konusu kararları hukuken
bağlayıcıdır.
"İsrail insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır"
Türkiye, tüm bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağını defaatle açıklamıştır.
Bu doğrultuda, Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir.
Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır.
"Askeri amaçla kullanıla bilecek ürün veya hizmetin satışına izin verilmemektedir"
Esasen, çok önceden bu yana, İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir.
Gazze Şeridi'nde gelinen vahim aşama çerçevesinde, uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen, üzerine düşenleri yerine getirmeleridir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak, bugüne kadar olduğu gibi Filistin'in ve halkının yanında yer almaya ve desteklemeye devam edeceğiz.
Yasaklı Ürün Grupları:
Alüminyum Profiller
Alüminyum Teller
Boyalar
Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
Beton Mikserleri
Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları
Çelik Filmaşin
Çelik Kapılar ve Depolar
Çelik Köprü Akşamı
Çelik Kuleler
Çelik Profiller
Çimento
Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat İçin Bloklar ve Levhalar
Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
Demir-Çelik Teller
Ekskatörler
Elektrik Kabloları
Elektrik Panoları
Fayanslar
Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
Forkliftler
Granit
Halat ve Kablolar
Hırdavat Ürünleri
Hidrolik Yağlar
İnşaat Demirleri
İnşaat Makinaları
İnşaat Yalıtım Malzemeleri
İnşaatta Kullanılan Camlar
Kimyasal Bileşikler
Kireç
Klinker
Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
Kükürt
Madeni Yağlar
Makaralı Zincirler
Mermer
Metal İşleme Makinaları
Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
Mineral Gübreler
Motor Yağları
Paletler
Plastik Borular
Sandviç Paneller
Seramikler
Solvent Boyalar
Tel Çekme Makinaları
Testere Makinaları
Tuğlalar
Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
Vernikler
Vinçler
Yapıştırıcılar ve Tutkallar
Yassı Çelik Ürünleri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmit - Yiyosa tamamen yasaklasana...
Sabahattin Basmacı - günaydın
Eroldemirbek - olan olmuş giden gitmiş BUNDAN SONRA DA GİTMEYE DEVAM EDECEĞİ KESİN. burada takdir edilmesi gereken henüz siyasete yeni girmiş olan sn. fatih erbakan ın ne kadar donanımlı çevre sahibi istihbarat sahibi ve chp ye göre kat kat akıllı ve iktidara HAZIR OLDUĞUDUR . BU SÖYLEM BAŞKA EYLEM BAŞKA ÇİRKİN İHRACATI BELGELERİ İLE ORTAYA KOYAN ODUR siyaset zeka ister tuzakları görmek ister istihbarat işter parti içi müfettiş ister . UYUYAN BİR VEKİLLİK KAPMAK İÇİN SİYASETE GİRENLER İN HALKA FAYDASI OLMAZ .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.