Başkan Ömeroğlu’ndan bayram mesajı  

Başkan Ramazan Ömeroğlu, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi; "Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerini sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bilinmelidir ki, bayramlar dargınlıkların unutulduğu incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Bayram sevinçlerimizle dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlikte ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir. Ramazan Bayramı, küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesiledir. Sevgi, saygı ve dostluğun pekiştiği önemli bir gündür. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan böyle bir dönemde eriştiğimiz Ramazan Bayramı’nın milli birliğimizin daha da güçlenmesi ve tüm dünyada huzur ve kardeşliğin oluşması için bir vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Dilovalı hemşerilerimin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."dedi