İzmit Belediyesi personellerinden ‘ Köfte Erkan’ lakaplı Erkan Çakır, Kocaelispor’un Çorum FK ile oynadığı maç için Çorum deplasmanına gitti. Maç sonrası bir anda rahatsızlanan Erkan Çakır, Çorum’da hastaneye kaldırılırken beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Çakır tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
09 Nis 2024 - 09:54- Spor Güncelleme:
‘Köfte Erkan’ hayatını kaybetti
‘Köfte Erkan’ lakaplı Erkan Çakır hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.