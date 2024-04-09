09 Nis 2024 - 09:54- Spor G:

‘Köfte Erkan’ hayatını kaybetti

‘Köfte Erkan’ lakaplı Erkan Çakır hayatını kaybetti.

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‘Köfte Erkan’ hayatını kaybetti mask

İzmit Belediyesi personellerinden ‘ Köfte Erkan’ lakaplı Erkan Çakır,   Kocaelispor’un   Çorum FK ile oynadığı maç için Çorum deplasmanına gitti. Maç sonrası bir anda rahatsızlanan Erkan Çakır, Çorum’da hastaneye kaldırılırken beyninde pıhtı attığı   tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Çakır tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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09 Nis 2024 - 09:54 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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