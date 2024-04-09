Microsoft çalışanı kiralık katile para verip katliam yaptırdı

ABD'nin Utah kentinde yaşayan 42 yaşındaki Christopher Robin Pence, kiralık katil ile anlaşarak evlat edindiği 5 çocuğun ebeveynlerini öldürdüğü için dün hakim karşısına çıktı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft'ta çalışan adamın "dark web" olarak da bilinen ve internet dünyasının yasa dışı işler için kullanılan gizli forumları aracılığıyla bir kiralık katille anlaştığı açıklandı. Hakim karşısına çıkarılan Pence, yaşadıklarını itiraf etti. Pence, 16 bin dolarlık Bitcoin karşılığında evlat edindiği 5 çocuğun ebeveynlerini öldürme talimatı verdiğini itiraf ederken korkunç plan ise uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Pence, evlat edindiği çocukların biyolojik anne ve babasının çocuklara işkence ettiğini düşündüğünü söylerken bu sebeple planı organize ettiğini söyledi. 35 yaşındaki adam ve 38 yaşındaki kadının ölümünden sonra FBI soruşturma başlatmış ve Pence'i sorgulamıştı.

Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Pence'e 7 yıl hapis cezası verildi.