09 Nis 2024 - 10:29- Gündem G:

Vatandaşlar bu durumdan şikayetçi!

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Vatandaşlar bu durumdan şikayetçi!
Vatandaşlar bu durumdan şikayetçi!
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Gazetemize ulaşan vatandaşlar Ncity otoparkına park eden karavanlardan şikayetlerini dile getirdiler. Diğer araç sahiplerinin karavanlar yüzünden zor durumda kaldığını söyleyen vatandaşlar park sorunu yaşadıklarını söylediler. Karavanların "Karavan kamp alanlarında" park edilmesini talep eden vatandaşlar karavanlardaki gürültüye ve dışarıya verdiklerini rahatsızlıklara müdahale edilmesini istediler.

09 Nis 2024 - 10:29 - Gündem

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