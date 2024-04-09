U 19’un rakibi Erbaaspor

ANTALYA’DA OYNANACAK
Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden ve 1. Grup’ta şampiyon olan Kocaelispor U19, Elit Lig’e yükselmek için Play- Off oynayacak. Gençlerimizin ilk turdaki rakibi belli oldu. Erbaaspor ile Antalya Manavgat’ta karşılaşacaak olan gençlerimiz, bu maçı da kazanmaları halinde bir maç daha yapıp final grubuna yükselmeye çalışacak. Final grubunda kazanan takım Elit Lig’e yükselmeye hak kazanacak. Gençlerimizin, Erbaa ile mücadele edeceği karşılaşma 20 Nisan’da, Antalya Manavgat’ta oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.