U 19’un rakibi Erbaaspor

ANTALYA’DA OYNANACAK

Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden ve 1. Grup’ta şampiyon olan Kocaelispor U19, Elit Lig’e yükselmek için Play- Off oynayacak. Gençlerimizin ilk turdaki rakibi belli oldu. Erbaaspor ile Antalya Manavgat’ta karşılaşacaak olan gençlerimiz, bu maçı da kazanmaları halinde bir maç daha yapıp final grubuna yükselmeye çalışacak. Final grubunda kazanan takım Elit Lig’e yükselmeye hak kazanacak. Gençlerimizin, Erbaa ile mücadele edeceği karşılaşma 20 Nisan’da, Antalya Manavgat’ta oynanacak.