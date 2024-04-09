Gram altın fiyatlarında yeni rekor seviye

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 441 lirayı görererk rekor tazeledi.

Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 405 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,11 üzerinde 2 bin 435 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün 2 bin 354 dolar seviyesinin test ederek rekor yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazancıyla 2 bin 351 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ABD VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.