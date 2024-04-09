Gübre desteğine ilgi yoğun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral (kükürt, 8-20-0+10) gübre desteği sağlıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde yürütülen proje doğrultusunda, gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin başvuruları tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gübre dağıtımı belirlenen program dahilinde Ramazan Bayramı’ndan sonra başlayacağı belirtildi.
Başvurularda yoğunluk oluştu
Desteğin yüzde 50 hibeli olmasını sevinçle karşılayan üreticiler, başvuru merkezinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçelerindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelerek, istenen belgeleri teslim etti. Üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcayan görevliler, bankodan numara alıp sırasını bekleyen çiftçilere yardımcı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.