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Gübre desteğine ilgi yoğun

Kocaeli'de tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yüzde 50 hibeli organomineral gübre desteğine üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

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Gübre desteğine ilgi yoğun
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral (kükürt, 8-20-0+10) gübre desteği sağlıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde yürütülen proje doğrultusunda, gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin başvuruları tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gübre dağıtımı belirlenen program dahilinde Ramazan Bayramı’ndan sonra başlayacağı belirtildi.

Başvurularda yoğunluk oluştu
Desteğin yüzde 50 hibeli olmasını sevinçle karşılayan üreticiler, başvuru merkezinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçelerindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelerek, istenen belgeleri teslim etti. Üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcayan görevliler, bankodan numara alıp sırasını bekleyen çiftçilere yardımcı oldu.
# oldu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı

09 Nis 2024 - 11:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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