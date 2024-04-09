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Karamürsel terminal binasında son durum

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için modern ve kullanışlı yapı olarak inşa edilen yeni Karamürsel Terminali'nde hazırlıklar son sürat devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Karamürsel terminal binasında son durum mask


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesinde vatandaşların hızlı ve konforlu seyahat etmesine imkan sağlayacak şehirlerarası terminal binası inşa ediyor. İlçenin trafik akışını rahatlatacak yeni Karamürsel Terminali projesinde çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Modern ve kullanışlı yapı olarak inşa edilen terminal binasında son olarak çatı imalatı tamamlandı. 9 bin 264 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve bin 885 metrekare toplam yapı inşaat alanına sahip yeni terminal binasında, iç-dış gaz beton duvar imalatı ile elektrik, mekanik tesisat işlemleri tamamlandı. Yapının demir profil imalatı, klima montajı, panel çit imalatı, alçıpan ve saten alçı imalatı ise devam ediyor. Çevre duvarı imalatı tamamlanan Karamürsel Terminal binasının çelik çatı malzeme montajı bitti. Tesiste şehirlerarası otobüsler için 12 peron bulunacak. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 şehirlerarası yazıhane, 4 kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek. Güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 büfe, bebek bakım odası, depo, mescit, çay ocağı ve 2 fastfood yeri de terminalde vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet, yeni

09 Nis 2024 - 11:41 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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