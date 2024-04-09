IŞİD saldıracağı yerleri açıkladı

Bundesliga’da geçen hafta Bayern Münich - Borussia Dortmund derbisine saatler kala yayınladığı bir görselle müsabakanın gerçekleştirileceği Allianz Arena’da “500’den fazla kafir ölecek” tehdidinde bulunan IŞİD, yeni bir görselle bütün Avrupa’yı alarma geçirdi.

Terör örgütü tarafından sosyal medya platformları üzerinden servis edilen görselde Emirates, Parc de Prince, Metropolitano Arena ve Santiago Bernabeu Statları görülürken görselin tam ortasında İngilizce olarak “Hepsini öldür” yazıyor.

Madrid hükümeti tarafından yapılan açıklamada şehirde oynanacak Real Madrid-Manchester City ve Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları için en üst düzey güvenlik tedbirlerini devreye soktuğu bildirildi. Şiddetle Mücadele Komisyonu’nu her iki maçı yüksek riskli ilan ederek, 3 binden fazla güvenli görevlisinin hizmet edeceğini duyurdu.İngiliz medyasına konuşan bir UEFA yetkilisi “Futbolseverlerin içi rahat olsun. Her türlü güvenlik tedbiri alınmış durumda. IŞİD’in psikolojik savaşına boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Kaynak: yeniçağ