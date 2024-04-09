09 Nis 2024 - 12:08- Gündem G:

Burada neden önlem alınmıyor?

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Burada neden önlem alınmıyor? mask

Kartepe Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan kanal çalışması bitmesine rağmen bölgede olası tehlikelere karşı demir korkuluklar yapılmadı. Bölgede sık sık çocukların oynaması nedeniyle çevre sakinleri bir kaza yaşanmadan bölgede önlem alınmasını talep etti.
# Kartepe

09 Nis 2024 - 12:08 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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