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Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği özel günler olduğunu belirten Başkan Bıyık, bayramın tüm dünyada barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

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Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı mask

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının sonunda bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Ayının hepimizde güçlendirdiği manevi anlayış sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın sevincini, iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşadık. Ramazan ayı içerisinde suhulet içerisinde gerçekleştirdiğimiz yerel seçimler neticesinde kıymetli vatandaşlarımızın teveccühü ile bir kez daha güzel şehrimize hizmet etmek için yeniden belediye Başkanı seçildim. Bu vesileyle bize güvenen ve destek olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Ramazan ayında yaptığımız Teravih buluşmaları, geleneksel Osmanlı Şerbeti ikramları ve mahalle ziyaretleri ile hemşehrilerimiz ile iç içe olmaya, rahmet ayı Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya gayret gösterdik. Bu buluşmalarda ayrıca hemşehrilerimizin fikirlerinden istifade ettik, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Yaptığımız iftarlarla toplumun farklı kesimlerinden hemşehirlerimizle bir araya geldik ve sevgi bağlarımızı kuvvetlendirdik. Ramazan Ayı’nın rahmet ve bereketini bizlere dolu dolu yaşatan rabbime şükürler olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik eder, bayramın şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim." 
# Ramazan Bayramı, hizmet, Darıca

09 Nis 2024 - 12:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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