Başkan Hürriyet’ten Muhtarlara; “Birlikten hizmet doğar”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te görev yapan mahalle muhtarlarını iftar programında ağırladı. Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen programa yeni seçilmiş muhtarlar ile gücen tazeleyerek tekrar seçilen muhtarlar katıldı.
“BERABERCE HİZMET ETMEK NASİP OLSUN”
Program konuşan Başkan Hürriyet, “Ramazan ayınız ve bayramınız hayırlı olsun. Yeni seçilmiş muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Tekrar seçilen muhtarlarımızın ise yeni dönemleri için kendilerini kutluyorum. İnşallah yeni dönemde dayanışma içerisinde bu güzel kentin insanlarına beraberce hizmet etmek nasip olsun.
“GÜZEL BİR 5 YILIMIZ OLSUN”
Halkımız hizmet için hepimize emanet görevler verdi. Biz de muhtarları siyaset üstü görerek hep beraber hizmet edeceğiz. Güzel bir 5 yılımız olsun. Hizmetleri ve mahalleleri konuşacağımız daha çok toplantılarımız olacak. Allah yolunuzu açık etsin” dedi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.