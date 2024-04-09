Başkan Söğüt mazbatasını aldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, yüzde 36.49 oy alırken CHP Adayı Tayfun Balıkçı yüzde 35,00 oy aldı. 5 bin 14 oyun geçersiz sayıldığı Körfez’de seçimi bin 395 oyla kaybeden CHP, Körfez’de oyların yeniden sayılması için önce ilçe seçim kuruluna ardından il seçim kuruluna son olarak da YSK’ya itiraz etmişti. CHP’nin itirazını inceleyen YSK da CHP’nin itirazını reddetti.

ŞENER SÖĞÜT MAZBATASINI ALDI

CHP’nin itirazının YSK tarafından reddedilmesinin ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yeniden Körfez Belediye Başkanı seçildi. Söğüt bugün Körfez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Sebahattin Kocagöbek’ten başkanlık mazbatasını aldı.

EN ÖNEMLİSİ İKİNCİ DEFA KAZANMAK

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Şener Söğüt konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “31 mart seçim sonuçları sandıktan çıkan irade tamamlandı. Mazbatamızı aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ben öncelikle bizlere teveccüh gösteren Körfez halkına teşekkür ediyorum. İlk defa seçilmek önemli ama en önemlisi halkın teveccühünü, bir kez daha desteğini alarak ikinci defa kazanmak daha çok mutluluk. Bugün bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Bu mutluluğu yaşatan Körfez halkına teşekkür ediyorum.

MAZBATA ALINDI ARTIK HİZMET VAKTİ

Cumhur ittifakı teşkilatımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve tüm ana kademelerimize teşekkür ediyoruz. 5 yıl birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum çalışma arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Seçim sürecinde çok yorduk sandık kurulu üyelerimiz, başkanlarımız, ilçe seçim kurulları bu süreçte yoruldular teşekkür ediyorum. Bugüne kadar konuşulanlar konuşuldu. Mazbata alındı artık hizmetlerimizle projelerimizle konuşma vakti geldi. Biz ne dedik. Herkesin belediyesi, herkesin başkanı olacağız dedik. Siyasi partilerin itirazları olmuştur. En doğal haklarıdır. Bunları da anlayışla karışılıyoruz. Yasal süreç işlemiş ve bugün bitti. Artık yeni bir sayfa açma, kucaklaşma ve körfezimiz için hizmet vakti”

HİZMETLERE DURAKSAMADAN DEVAM EDECEĞİZ

Mazbatasını aldıktan sonrada açıklamalarda bulunan Başkan Söğüt şunları söyledi, “ 31 Mart seçimleri geride kaldı. Özellikle yeni dönemde görev alacak muhtarlarımız ve meclis üyelerimizi kutluyorum. Yeni dönemde hizmetlere duraksamadan devam edeceğiz. Ramazan ayının bugün son günü yarın bayram Rabbimize hamd olsun. Bizlere çiftte bayram yaratan Rabbimize hamd ediyoruz. Seçimler artık geride kaldı. Millet idaresini sandığa yansıttı. Bu itirazlar partilerin en doğal hakkıdır. Yetkili kurumlar kararı vermiş, milletin idaresi tecelli etmiştir. Hizmet ettiğiniz insanların desteğini almak bize ikinci kez şans veren Körfez halkına teşekkür ediyoruz. Gece gündüz yılmadan çalışan teşkilatlarımıza, Cumhur ittifakı teşkilatılarına teşekkür ediyoruz.

TÜM KÖRFEZİN BAŞKANI OLACAĞIM

Ramazan ayında sandıkların başında oruçlu bir şekilde görev yapan tüm siyasi parti mensuplarına teşekkür ediyorum. Artık görevi aldık. Mazbatayla birlikte herkesi kucaklayan bir anlayışla yola revan olacağız. Bundan sonra çalışma zamanı daha çok hizmet ve proje vakti, sandıktan çıkan mesajı alarak görevime devam edeceğiz. Bundan sonra gece gündüz çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Yunus Emre’nin de dediğini gibi gönüller yapmaya geldik. Hedefimiz tüm Körfez’in başkanı olmak. Yolumuz aydınlık ve açık olsun”