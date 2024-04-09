09 Nis 2024 - 13:04 - Ekonomi

Düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara denetim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik çalışmaların tamamlandığını belirtti. Şimşek, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.