X için tehlike çanları çalıyor

Elon Musk zor günler geçiriyor; Tesla'nın hisseleri değer kayberken, servetinde de önemli bir azalma yaşandı. Dünyanın en zengin milyarderleri listesinde birinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen teknoloji sektörünün altın çocuğu Musk diğer şirketlerini güçlendirmeye odaklanıyor gibi görünüyor.

2022 yılında Twitter'ı alıp X'e dönüştüren Musk, kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri düşen platforma yeniden güven kazandırmak için adımlar atıyor.

Twitter'ın trend ekibinin eski proje yöneticisi Gabor Cselle, Business Insider'a "X'i farklı bir şey haline getirme planı başarılı olmadı. Şu andaki strateji eski Twitter'a geri dönüş gibi görünüyor" dedi.

Cselle, daha eski, daha güvenilir bir içerik denetleme veya doğrulama modeline dönmenin, Musk'un ayrılan reklamverenlerin bir kısmını geri kazanmasına yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

Son haftalarda X'te daha önceden doğrulanmış hesap olarak onaylanan ancak ücret ödemediği için mavi tik'i kaldırılan hesaplara yeniden işaret verildiği görüldü.

CNN'den Oliver Darcy, bunun Musk'ın " yüksek profilli kullanıcıları geri çekme konusundaki çaresizliğini" gösterdiğini söyledi.

2022'deki satın alımından bu yana güvenlik ekibinde önemli kesintiler yaparak şirket personelinin neredeyse yarısını işten çıkaran Musk, Teksas'ta yeni bir içerik denetleme merkezi kurdu ve iki yeni üst kademe yöneticiyi işe alarak platformun güvenliğine yeniden yatırım yaptı. NBC News'in bu ayın başlarında bildirdiğine göre platformdaki moderasyon denetlenecek .

YÜZDE 15 KULLANICI KAYBETTİ

Marka danışmanlığı ajansı Metaforce'un kurucu ortağı David Camp, Business Insider'a yaptığı açıklamada, bu hamlelerin , sitedeki nefret söylemindeki artışın ardından yaşanan platformu terk eden reklamverenleri geri çekme girişimi gibi göründüğünü söyledi . Camp, "Musk, ağzını her açıp hoşuna giden tartışmalı bir şey söylediğinde , bu Twitter'ın güvenilmez bir reklam ortağı olduğu algısını daha da güçlendiriyor, bu yüzden gelir kaybetmeye devam ediyorlar ve reklamverenleri cezbetmekte zorlanıyorlar" dedi.

Variety , geçen sonbaharda X'in Musk'ın devralmasından bu yana dünya çapındaki kullanıcı tabanının yüzde 15'ini kaybettiğini bildirdi. Ve Musk, görev süresi boyunca platformun reklam gelirinde yaklaşık yüzde 50 oranında kayıp yaşadığını kendisi de kabul etti.

Ancak uygulamanın, Musk'un yeni özellikler sunma ve X'i "her şey uygulaması" haline getirme yönündeki yerine getirilmemiş vaatlerinden ziyade, kullanıcıların siteye geri dönmelerini sağlayan "kas hafızasından" faydalanmaya devam ettiğini söyledi .