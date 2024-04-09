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İzmit Belediyesi çalışanları çifte bayram yaşadı

İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde personel maaşlarını hesaplara yatırdı. Böylece belediye emekçileri çifte bayram sevinci yaşamış oldu

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İzmit Belediyesi çalışanları çifte bayram yaşadı mask

Emekçi dostu İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de çalışanlarını unutmadı. Her ayın 13‘ünde hesaplara yatan personel maaşları bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 gün öncesinde emekçilerin hesabına yatırıldı. Maaşları hesabına geçen İzmit Belediyesi emekçileri, böyle bir günde kendilerini düşünen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.
# Ramazan Bayramı, İzmit belediyesi

09 Nis 2024 - 13:17 - Gündem

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