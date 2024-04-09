Emekçi dostu İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de çalışanlarını unutmadı. Her ayın 13‘ünde hesaplara yatan personel maaşları bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 gün öncesinde emekçilerin hesabına yatırıldı. Maaşları hesabına geçen İzmit Belediyesi emekçileri, böyle bir günde kendilerini düşünen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.
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İzmit Belediyesi çalışanları çifte bayram yaşadı
İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde personel maaşlarını hesaplara yatırdı. Böylece belediye emekçileri çifte bayram sevinci yaşamış oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.