Erzurumlular, emekli eğitimcileri iftar sofrasında ağırladı

GENİŞ KATILIM VARDI
Programa katılanlar arasında; Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Kocaeli Milli Eğitim Müfettişi Murat Çomaklı, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Önal, şube müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Erzurumlu emekli eğitimci yer aldı.
“EVLATLARIMIZI SİZLER YETİŞTİRDİNİZ”
Buluşmada konuşan ve tüm konuklarına iftar programına katılmaları dolayısıyla teşekkür eden Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “Öğretmenlik kutsal bir meslek. Hepiniz uzun yıllar boşunca bu işi bir görev bilerek, evlatlarımızı geleceğe hazırlayabilmek adına yaptınız. Sizlerin yetiştirdiğiniz öğrenciler arasında bugün çok önemli mevkilerde bulunan isimler var. Hepinize hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi. Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise yaptığı selamlama konuşmasında emekli eğitimcileri selamladı ve ardından organizasyon dolayısıyla Vakıf Başkanı Ahmet Önal ve yönetimine teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.