Erzurumlular, emekli eğitimcileri iftar sofrasında ağırladı

GENİŞ KATILIM VARDI

Programa katılanlar arasında; Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Kocaeli Milli Eğitim Müfettişi Murat Çomaklı, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Önal, şube müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Erzurumlu emekli eğitimci yer aldı.

“EVLATLARIMIZI SİZLER YETİŞTİRDİNİZ”

Buluşmada konuşan ve tüm konuklarına iftar programına katılmaları dolayısıyla teşekkür eden Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “Öğretmenlik kutsal bir meslek. Hepiniz uzun yıllar boşunca bu işi bir görev bilerek, evlatlarımızı geleceğe hazırlayabilmek adına yaptınız. Sizlerin yetiştirdiğiniz öğrenciler arasında bugün çok önemli mevkilerde bulunan isimler var. Hepinize hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi. Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise yaptığı selamlama konuşmasında emekli eğitimcileri selamladı ve ardından organizasyon dolayısıyla Vakıf Başkanı Ahmet Önal ve yönetimine teşekkür etti.