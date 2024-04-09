Başiskele'de encümen ve komisyon üyeleri belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Başiskele Belediye Başkanı seçilen Başkan M.Yasin Özlü ve yeni meclis üyeleri ilk meclis toplantısında Belediye Meclis Salonu’nda bir araya geldi.Tüm meclis üyelerinin, başkan yardımcılarının ve birim müdürlerinin tam kadro katıldığı meclis toplantısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı.

Belediye Başkanı M.Yasin Özlü başkanlığında gerçekleşen ilk meclis toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Açılış konuşmasını yapan Başkan M.Yasin Özlü, “Oluşan yeni meclisimizin, Başiskelemiz’e, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçim süreci boyunca da Başiskele’de güzel bir süreci arkada bıraktık. Basında en hareketli yorum ve tahminlerin yapıldığı bir seçim döneminin ardından kentimiz için demokratik bir şekilde sonuçlandığını hep birlikte gördük. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de yine Güzel İşler yapmaya yeni meclisimizin de desteğiyle devam edeceğiz. Önceki dönem baktığım kadarıyla bizim meclis kararlarımızın %96’sı oy birliğiyle alınan kararlar neticesinde gerçekleşti. Yine aynı birlik, uyum ve birliktelik ile yeni dönemin de gerçekleşeceğine inanıyorum. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. “ dedi.

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından meclis önceki dönem denetim raporunu, meclis üyesi Melih Özkaraaslan’ın okumasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda 12 gündem maddesi değerlendirildi. Yeni dönemin ilk meclisinde başkan vekilleri, katip üyeleri, belediye encümen üyeleri, İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile belediyeler birlikleri üyeleri seçildi. Meclisin son gündeminde ise 2023 yılı faaliyet raporu görüşülerek karara bağlandı.

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ ARİF BAŞKAN

Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi olan başkan vekilliği seçimi sonucunda Meclis 1. Başkan Vekili Arif Başkan, Meclis 2. Başkan Vekili ise Halit Bayhan oldu.Başiskele Belediyesi’nin gelecek ay yapılacak olan meclis toplantısının 7 Mayıs Salı günü saat 15:00’da yapılması kararlaştırılırken toplantı sonunda Başkan Yasin Özlü herkesi 10 Nisan Çarşamba bayramın 1. Günü yapılacak olan kent bayramlaşmasına davet etti.

Seçilen encümen ve komisyon üyeleri ise şöyle;

Katip Üyeleri (2 yıl süreli): Hasan Mert Engi, Meryem Atak (asıl Üyeler), İhsan Sezgin, Nuriye Çelikkol (Yedek Üyeler)

Encümen Üyeleri (1 yıl süreli): İrfan Altıntaş, Mehmet Ustaoğlu, Serhat Beyazıt

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri (1 yıl süreli): Ercüment Yıldırım, Faruk Keleş, Hüseyin Duman, Adilay Furuncu, Samet Karatay

İmar Komisyonu Üyeleri (1 yıl süreli): Murat Kılıç, Ünal Demir, Şakir Özkaraaslan, Muzaffer Can, Levent Mustafa Soycan

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyeleri (1 Yıl Süreli) : Nuriye Çelikkol, Meryem Atak, Beşir Gür, İhsan Sezgin, Elif Şamba

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Üyeleri (1 Yıl Süreli) : Melih Özkaraaslan, Salih Çelik, Cihan Şenses, Hasan Mert Engi, Hüseyin Bayram

2024 YILI BELEDİYE BİRLİK ÜYELERİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeleri (5 Yıl süreli: İsmail Okcan

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Üyeleri (5 yıl süreli): Nuriye Çelikkol (Asıl Üye), Meryem Atak (Yedek Üye)

Marmara Belediyeler Birliği Üyeleri (5 yıl süreli): Melih Özkaraaslan (Asıl Üye), Hasan Mert Engi (Yedek Üye)

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri (5 yıl süreli): Salih Çelik (Asıl Üye), Hüseyin Duman (Yedek Üye)

Kocaeli Gölcük Turizm Birliği Üyeleri (5 yıl süreli): Hasan Bostan, Cihan Şenses, Muharrem Gökbayrak, (Asıl Üyeler), İhsan Sezgin, Hasan Mert Engi (Yedek Üyeler)

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri: (5 Yıl Süreli) İhsan Sezgin, Emine Özkar